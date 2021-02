James Justin desfalca Leicester até ao fim da época

O Leicester vai ficar desfalcado do lateral direito James Justin até ao fim da época devido a uma lesão no joelho que obriga o futebolista a operação, revelou esta sexta-feira o treinador Brendan Rodgers.

"É uma perda enorme para nós", lamentou o técnico do terceiro classificado da Liga inglesa de futebol, com 43 pontos em 23 jogos, a dois do Manchester United e a sete do Manchester City, que tem um desafio a menos.

O internacional sub-21 inglês, que se lesionou frente ao Brighton, na Taça de Inglaterra, estava a ser uma das revelações dos 'foxes' esta época, tendo participado em 31 desafios em diversas competições.

Os responsáveis do Leicester, onde joga o lateral direito internacional português Ricardo Pereira, tinham fé de que a lesão não fosse tão grave, porém viram confirmado o problema no ligamento cruzado anterior de um joelho.

"Ele tem sido tão robusto. Ele é o único jogador que praticamente jogou quase todos os jogos desde que entrou, em uma variedade de posições e teve um desempenho muito, muito alto", destacou Brendan Rodgers.

O pós-operatório de uma lesão deste tipo pode envolver seis a 12 meses de reabilitação.