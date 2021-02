Jamie Carragher não tem dúvidas: «Vardy é a melhor contratação da história do futebol»

Há na história do futebol vários exemplos de jogadores que significaram autênticos jackpots para os clubes que os contrataram. Atletas que representaram um baixo investimento financeiro e que significaram um elevado retorno desportivo. Mas qual terá sido a melhor transferência de sempre?





Jamie Carragher, antigo internacional inglês, não tem dúvidas: Jamie Vardy para o Leicester City."Se tiver de organizar uma lista e declarar alguém melhor do que todos, quem é capaz de eclipsar Vardy? Podemos falar de grandes transferências que mudaram o rumo da história da Premier League, como Cantona, Bergkamp, Van Djik ou David Silva. Mas estes eram todos jogadores feitos, internacionais com nome. A história de Vardy é única. Foi comprado pelo Leicester por um milhão de libras, não jogava na Liga e desafiou todas as expectativas. Sempre que se contar a história da Premier League, vai falar-se de um Leicester antes e depois de Jamie Vardy", afirma Carragher.Contratado em 2012, Vardy foi absolutamente decisivo na conquista do emblemático título dos foxes na Premier League de 2016. O avançado acumula 114 golos e 39 assistências em 230 jogos pelo Leicester.