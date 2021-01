Jamie Vardy desfalca Leicester durante "algumas semanas"

Jamie Vardy vai estar ausente dos relvados por "algumas semanas" devido a uma cirurgia a uma hérnia, revelou esta sexta-feira o treinador Bredan Rodgers.

"Jamie Vardy vai estar ausente durante algumas semanas. Como sabem, tivemos de gerir a sua situação nos últimos meses. Ele tem sido fantástico, mas agora temos uma janela que permite fazer uma pequena cirurgia para curar uma hérnia e depois disso estará de volta em algumas semanas", explicou o técnico do Leicester, em conferencia de imprensa.

Esta época, em todas as competições, Jamie Vardy, colega do lateral direito internacional português Ricardo Pereira, já marcou 13 golos e fez cinco assistências.

"Não deve demorar muito, mas já não podíamos adiar mais. Isso vai permitir-lhe voltar e ser importante para nós durante boa parte da época", acrescentou o técnico.

O Leicester ocupa o terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 38 pontos do Manchester City, segundo, e que tem menos um jogo, ambos a dois do líder Manchester United.