Polícia prende adepto do Leicester que agrediu jogadores do Nottingham Forest Foxes garantiram que "o indivíduo será irradiado dos jogos do Leicester, em casa e fora"

A carregar o vídeo ... O momento em que um adepto do Leicester agrediu os jogadores do Nottingham Forest no relvado