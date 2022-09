Quando Victoria Beckham travou transferência do marido: «Sven, estás a ver-me em Leicester?»

Quando em 2010/11 comandou o Leicester, Sven-Goran Eriksson tentou utilizar os seus contactos e influência no mundo do futebol para levar alguns craques para os foxes. Um deles foi, sabe-se agora, David Beckham, mas tudo acabou travado pela vontade de Victoria Beckham, que 'matou' com completo a possibilidade mesmo antes da mesma se começar a desejar. A confidência foi feita pelo próprio treinador sueco, numa conversa no podcast Sacked in the Morning."Perguntei-lhe num evento e ele estava com a mulher. Antes do jantar, ficamos a falar durante um tempo. Na altura estava no Leicester e disse-lhe 'quando o teu contrato acabar nos Estados Unidos, por que não voltas a Inglaterra, assinas pelo Leicester e levas-nos até à Premier League?'. Ele disse-me 'sim, talvez...', porque não quis dizer não. Mas aí aparece a Victoria 'Sven, estás a ver-me em Leicester?'. Eu respondi 'bem, talvez não'. Final da discussão sobre o Leicester". E aí ficou mesmo esse cenário. Beckham até viria a sair do LA Galaxy, mas para jogador do Paris SG, onde se retirou em 2013.David Beckham, contudo, não foi o único craque a escapar às mãos do sueco quando estava no Leicester. Edgar Davids, Owen Hargreaves ou Robert Pires foram outros dos que falharam, mas o mais sonante será provavelmente Robert Lewandowski, na altura em que trocou o Lech Poznan pelo joined Borussia Dortmund em 2010.