Ricardo Pereira assiste mas sai lesionado na vitória do Leicester sobre o Norwich

West Ham e Everton assumiram este sábado a liderança provisória da Liga inglesa de futebol, após empatarem e venceram o Crystal Palace (2-2) e Brighton (2-0), respetivamente, enquanto o português Ricardo Pereira assistiu pelo Leicester, mas saiu lesionado.

Na visita a Norwich, o lateral direito luso, que integra os convocados para os próximos jogos da seleção portuguesa, em setembro, destacou-se nos primeiros minutos, quando assistiu Jamie Vardy (oito) para o primeiro golo, contudo, saiu com queixas pouco tempo depois.

O finlandês Teemu Pukki (44), de grande penalidade, restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, mas Albrighton (76) foi o responsável pelo golo da vitória dos foxes.

Em Londres, o West Ham não foi além de uma igualdade a dois golos com o também londrino Crystal Palace, que conseguiu sempre responder às desvantagens no encontro, face a um bis de Callagher (58 e 70). Pablo Fornals e Michail Antonio marcaram para os hammers.

Apesar do empate, a equipa de David Moyes lidera provisoriamente a Premier League, com sete pontos - mais um do que Liverpool e Chelsea que se defrontam este sábado -, em igualdade com o Everton, que se deslocou ao sul de Inglaterra para superar o Brighton.

Os avançados Demarai Gray, aos 41, e Calvert-Lewin, aos 58, anotaram os golos dos toffees no Amex Stadium, onde o médio luso André Gomes foi opção para o treinador Rafa Benitez no decorrer da segunda parte.

O duelo entre Aston Villa e o recém-promovido Brentford terminou com um empate a um golo, depois de Ivan Toney (sete) ter colocado os visitantes em vantagem, que foi desfeita por Emiliano Buendia (13).

Em St. James' Park, o Newcastle parecia encaminhado para somar o primeiro triunfo na prova, quando Saint-Maximin fez o segundo tento dos magpies, aos 90 minutos, mas que de pouco valeu, já que Ward-Prowse, de penálti, garantiu um ponto para os saints.

Antes, Callum Wilson (55) adiantou os anfitriões e Elyounoussi (74) respondeu para visitantes.