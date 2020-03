Ricardo Pereira diz que ficou em "choque" com a lesão sofrida

O futebolista internacional português Ricardo Pereira disse este domingo ter sido "um choque" o resultado do exame que revelou uma lesão nos ligamentos do joelho, mas que vai dar a volta por cima.

"Nunca pensei que isto me pudesse acontecer a mim, mas certamente ninguém pensa. O resultado do exame foi um choque, visto que nada fazia antever uma lesão com esta gravidade", escreveu nas redes sociais.

Os exames revelados mostraram na quinta-feira que o jogador português dos ingleses do Leicester sofreu "uma lesão no ligamento cruzado anterior de um joelho", que o obrigará a uma paragem entre quatro e seis meses.

O lateral direito, de 26 anos, lesionou-se na vitória (4-0) dos Foxes diante do Aston Villa, em jogo da Liga inglesa na segunda-feira, no King Power Stadium, num lance em que chocou com um jogador adversário, o inglês Jack Grealish.

"Não tenho dúvidas que darei a volta por cima, sobretudo com a ajuda daqueles que me são mais próximos e de todos vocês que me apoiam. Um muito obrigado pelas inúmeras mensagens de apoio e pelo vosso carinho", disse ainda o jogador.

Entretanto, a Liga inglesa anunciou na sexta-feira, à semelhança de outros campeonatos, uma paragem dos respetivos jogos, até 03 de abril, devido à crise sanitária desencadeada com a pandemia de Covid-19.