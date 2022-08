Ricardo Pereira sofre lesão grave no tendão de Aquiles e pára 6 meses

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Pereira (@ri_pereira)

Ricardo Pereira, defesa português do Leicester, vai ter de parar seis meses devido a uma lesão grave no tendão de Aquiles. O internacional português já foi operado ontem à noite.O jogador, que tem recebido muitas mensagens de alento nas redes sociais, sofreu a lesão no particular com o Sevilha, no último domingo.Brendan Rodgers, o treinador da equipa, já falou do sucedido. "Infelizmente o Ricardo Pereira vai ter de parar 6 meses. Sofreu uma rotura no tendão de Aquiles, o que é uma pena porque o nosso jogo na pré-época passou muito pelos laterais e por ele em particular. Ele estava bem e isto é um duro revés. Foi operado ontem à noite e agora vai recuperar para voltar mais forte, tenho a certeza disso. Vai ser uma grande perda para nós, mas temos de continuar."