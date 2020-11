Ricardo Pereira volta à competição ao fim de oito meses

Ricardo Pereira, internacional português de 27 anos, está de regresso à competição ao fim de longos oito meses de ausência. O lateral-direito entrou em ação no jogo da equipa sub-23 do Leicester, diante do West Ham, tendo mesmo sido titular na equipa secundária dos foxes. Foi substituído aos 59 minutos, acumulando praticamente uma hora de competição.





O jogador contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em março passado, o que o fez perder a parte final da temporada 2019/20 e o início da corrente época. No final de setembro passado tinha sido reintegrado nos treinos com bola, na equipa principal comandada por Brendan Rodgers, e agora dá um grande passo em frente ao regressar à competição nos sub-23.O Leicester é adversário do Sp. Braga na próxima quinta-feira, na 4.ª jornada do Grupo G da Liga Europa e Ricardo Pereira até está inscrito na UEFA, mas o mais provável é ficar de fora das opções de Brendan Rodgers.Refira-se que Islam Slimani também foi titular neste encontro da equipa sub-23 dos foxes.