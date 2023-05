Schmeichel lembra acidente fatal de antigo dono do Leicester: «Ainda hoje é difícil entrar em aviões…»

Kasper Schmeichel foi um dos jogadores mais afetados pela morte de Vichai Srivaddhanaprabha. O guarda-redes era próximo do antigo dono do Leicester e foi atédepois doSchmeichel recordou esta terça-feira esse dia, destacando como ainda hoje sofre com isso."É impossível não impactar todos os aspetos da tua vida. Ainda hoje é difícil entrar em aviões… De certa forma, torna-te mais agradecido por aquilo que tens e por aquilo que fazes diariamente. Mas também te deixa com medo, pois sabes o que podes perder instantaneamente", começou por dizer o guarda-redes no programa 'Monday Night Football' da Sky Sports. "Se aconteceu a um homem tão bom quanto o Vichai, pode acontecer com qualquer pessoa… Estas coisas mudam a tua perspetiva na vida completamente. Sou muito mais cauteloso, sou muito mais medroso, mas também mais agradecido", vincou.Kasper Schmeichel defendeu a baliza do Leicester durante 11 anos (478 jogos) e ajudou a vencer a Premier League em 2015/2016 e a Taça de Inglaterra em 2020/2021. Vichai Srivaddhanaprabha comprou o clube em 2010 e esteve na principal conquista do Leicester.