Treinador do Leicester substituiu Wesley Fofana para o defesa poder comer e beber

Wesley Fofana está a cumprir o Ramadão e o treinador do Leicester, Brendan Rodgers, retirou-o pouco depois de cumprir uma hora de jogo ontem, com o West Bromwich (3-0), para que pudesse comer e beber.





O jovem defesa-central francês é muçulmano e durante um mês não come nem bebe durante o dia."Ele está bem. Trata-se de um jovem jogador no meio do Ramadão, não tinha comido durante todo o dia", contou Rodgers. "É impressionante se pensarmos no desempenho dele no fim-de-semana na meia-final da Taça de Inglaterra, sem comer nem beber durante o dia inteiro."