Wanya Marçal "cheio de energia" pela estreia na equipa principal do Leicester

Esta está a ser uma época de sonho para o jovem filho de emigrantes portugueses, pois também foi em 2021/22 que se estreou nas seleções jovens portuguesas, mais concretamente na sub-20, em novembro.

Depois de ter sido incluído num par de fichas de jogo da equipa principal do Leicester, o médio internacional sub-20 português, Wanya Marçal, de 19 anos, finalmente viveu o sonho da estreia, este sábado.Wanya foi lançado ao intervalo e cumpriu toda a segunda parte da vitória frente ao Watford, por 4-1, que apurou o Leicester para a quarta ronda da Taça de Inglaterra. "Cheio de energia por ter feito a minha estreia. Venha o próximo", reagiu na rede social Instagram, na legenda de uma galeria de fotografias suas, em ação, no jogo de estreia pela equipa principal.Esta temporada, Wanya já participou num total de 15 jogos oficiais, divididos por três equipas do Leicester. A saber: principal (um), sub-23 (12) e sub-21 (dois). Pelos sub-23 até já apontou três golos e fez uma assistência.No verão passado, o médio vinculou-se ao Leicester por mais três anos, até 2024, e também participou em alguns jogos particulares da equipa principal, sendo que o treinador Brendan Rodger entendeu, agora, conceder-lhe a estreia principal.