Wanya Marçal nos convocados do Leicester para a Liga Europa

O internacional jovem português, Wanya Marçal, continua a dar passos seguros rumo à afirmação no Mundo do futebol. O médio, de 19 anos, integra a lista de convocados do Leicester para o duelo da Liga Europa, esta quinta-feira, frente ao Legia Varsóvia.Esta não é a primeira vez que Wanya surge nos eleitos de Brendan Rodgers. No passado mês de outubro já tinha integrado as opções no duelo com o Brighton, na Taça da Liga inglesa, mas não chegou a sair do banco. Esta época, o criativo tem tido o seu espaço competitivo nas equipas sub-23 (10 jogos, três golos e uma assistência) e sub-21 (dois jogos) do Leicester, sendo que, pelo meio, estreou-se na seleção sub-20 de Portugal, nos recentes duelos frente a Alemanha e Inglaterra.Agora, tem nova oportunidade de somar os primeiros minutos na principal equipa dos ‘foxes’, no caso num palco da UEFA, frente ao Legia Varsóvia, onde alinham os também portugueses Josué, André Martins, Rafael Lopes e Yuri Ribeiro.