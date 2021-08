Andy Robertson renova com Liverpool a "longo prazo"

O futebolista escocês Andy Robertson assinou um contrato de "longo prazo" com o Liverpool, anunciou esta terça-feira o clube inglês, sem precisar a duração do vinculo contratual.

"Quero ficar neste clube o máximo de tempo possível e prolongar [o contrato] é sempre um momento feliz para mim e para a minha família", comentou Andrew Robertson no site oficial do Liverpool.

Andy Robertson, de 27 anos, chegou a Anfield em 2017 proveniente do Hull City, e desde então realizou 177 jogos oficiais pelos reds, assumindo um papel de indiscutível para o treinador alemão Jürgen Klopp.

Embora o clube não esclareça a duração da extensão do contrato de Robertson, que desempenhou um papel importante na conquista da Liga dos Campeões de 2019 e da Premier League de 2020, a comunicação social britânica adianta que renovou até 2026.

Robertson, que é o capitão da seleção escocesa, é o quinto elemento do plantel do Liverpool a renovar neste verão, depois do inglês Trent Alexander-Arnold, dos brasileiros Fabinho e Alisson Becker e do holandês Virgil van Dijk.