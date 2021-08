Alisson Becker continua no Liverpool ao assinar um contrato de "longa duração"

O guarda-redes internacional brasileiro Alisson Becker vai continuar ligado ao Liverpool, após assinar um contrato de "longa duração" com o clube da Premier League, informaram esta quarta-feira os reds.

O habitual titular da baliza da equipa britânica, no qual atua o português Diogo Jota, é o terceiro jogador dos mais utilizados por Jürgen Klopp a estender a ligação com o emblema que se sagrou campeão inglês na temporada 2019/20, depois das renovações do lateral Trent Alexander-Arnold e do médio Fabinho.

"A confiança é algo que acabámos por construir nesses últimos três anos. A confiança que tenho no clube e que o clube tem em mim. Então, estou muito feliz por poder continuar o meu trabalho no Liverpool, por tomar esta decisão, que não foi difícil", comentou o guardião, aos meios de comunicação dos reds.

Alisson, de 28 anos, ingressou no Liverpool em julho de 2018, após dois anos na Roma, de Itália, onde chegou em 2016, proveniente do Internacional, do Brasil.