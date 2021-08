Liverpool insiste em Renato Sanches

O Liverpool não desiste da contratação de Renato Sanches e, segundo o ‘Mundo Deportivo’, deixou de ter a concorrência do Barcelona. Mergulhado em problemas financeiros – que já conduziram à saída de Messi –, o clube catalão não possui condições para fazer face às exigências do Lille, que só aceita negociar o internacional português por uma verba a rondar os 40 milhões de euros.





O Liverpool segue interessado, mas procura baixar o preço a pagar pelo médio de 23 anos. Com contrato até 2023, Renato Sanches relançou a carreira no Lille, depois de não conseguir impor-se no Bayern, e foi preponderante na conquista do título francês na última temporada.