Luis Díaz volta sem limitações

Luis Díaz voltou a treinar sem limitações com a equipa principal do Liverpool, depois de ter estado a ganhar forma com os sub-23 na última semana. Estará assim para breve o regresso do colombiano às opções de Jürgen Klopp – a Sky Sports avança mesmo que o ex-FC Porto poderá entrar já na convocatória para o duelo de sábado com o Man. City. Recorde-se que o extremo de 26 anos não joga desde 9 de outubro, dia em que contraiu uma lesão no joelho esquerdo diante do Arsenal. Díaz chegou a ser dado como apto em dezembro, mas sofreu uma recaída durante o estágio dos reds no Dubai, parecendo agora ter deixado o problema definitivamente para trás.

Já o ex-benfiquista Darwin Núñez, que falhou a convocatória do Uruguai com uma lesão num tornozelo, continua em dúvida para o duelo com os citizens, devendo ser reavaliado no final da semana.