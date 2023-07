Henderson vai para o Al Ettifaq

Jordan Henderson é mais um jogador que se prepara para trocar a Premier League pela liga saudita. O internacional inglês e atual capitão do Liverpool aceitou a proposta do Al Ettifaq, faltando apenas o acordo entre os clubes – os reds pedem cerca de 12 M€ pela transferência. O médio de 33 anos vai reencontrar Steven Gerrard, que foi precisamente seu companheiro no Liverpool. De acordo com a imprensa britânica, Henderson vai quadriplicar o salário, devendo receber 42,5 M€ anuais.

Quem pode também trocar o Liverpool pela Arábia é Fabinho, desejado pelo Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo. O campeão saudita estará disposto a pagar 45 M€ pelo médio brasileiro de 29 anos.