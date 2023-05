A curiosa declaração de Klopp após jogo com Fulham: «Darwin foi um cavalo de corrida»

Jürgen Klopp realçou a importância que Darwin Núñez teve, também a nível defensivo, na vitória (1-0) do Liverpool na receção ao Fulham, de Marco Silva."Absolutamente [vimos o que queríamos]. Foi muito importante. No início, defender no meio contra o Fulham é fundamental, porque [João] Palhinha está lá. Funciona como um conector", começou por referir o técnico do Liverpool."Estávamos um pouco adiantados em relação a Darwin, tentámos resolver, mas ele quis continuar assim. Foi um cavalo de corrida", acrescentou Klopp, voltando a elogiar a exibição do ex-Benfica: "Fez um jogo muito bom. Sempre foi uma opção adequada para nós. Precisávamos disso."