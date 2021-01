A lição de Klopp a um miúdo: «Tens um Rolex, mas quantos jogos já fizeste pelo Liverpool?»

Dejan Lovren, defesa croata do Zenit, considerou numa entrevista aos meios de comunicação do clube russo que nos dias de hoje os jovens respeitam pouco os valores e as hierarquias.





"A geração jovem deve poder assimilar o que os mais velhos aprenderam pela experiência. No futebol moderno já não há jogadores que limpem as botas ou carreguem garrafas de água porque há gente para fazer essas tarefas e não creio que isso seja bom. Os jovens devem aprender a forma como o futebol funciona a partir de dentro", considerou o jogador, de 31 anos.Depois, contou uma situação que aconteceu no Liverpool, com Jürgen Klopp. "Em 2017, no primeiro dia de treinos da pré-temporada, um jogador de 18 anos, cujo nome não vou revelar, chegou ao treino num Mercedes e com um Rolex no pulso. A conversa com o Klopp foi assim:- "Em que carro vieste", perguntou o Klopp.- "Num Mercedes", respondeu o miúdo.- "Que é isso que tens no pulso?"- "Um Rolex", respondeu.- Quantos jogos já fizeste na equipa principal do Liverpool?", inquiriu Klopp.- "Nenhum", admitiu."No dia seguinte voltou sem o relógio e num carro modesto", recordou Lovren. "Se eu fosse treinador estabelecia regras restritas de conduta no treino, no balneário, no centro de treinos... Tentaria explicar porque estas regras são importantes para o seu crescimento no futebol."