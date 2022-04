Abel Xavier e o crescimento do Liverpool: «Quem diria que o Jota teria o impacto que teve?»

Em dia de jogo entre o Benfica e o Liverpool, na Luz, na primeira mão dos quartos-de-final da Champions, Abel Xavier - que jogou nos dois clubes - deu uma entrevista à ESPN Brasil onde analisou o sucesso da equipa inglesa. O antigo internacional português acredita que o trabalho de Jürgen Klopp tem sido vital nos reds."O Klopp teve quatro anos para construir de forma progressiva uma das melhores equipas do Mundo, sem precisar de ter o melhor jogador do Mundo. É uma questão para muitas pessoas que estão no futebol e que gostam do imediatismo dos resultados. Para construir uma estrutura e fazer um bom planeamento é preciso de tempo, conhecimento, capacidade e competência", considerou o antigo central."Se repararem, atualmente o Liverpool tem em cada posição um dos cinco melhores jogadores do Mundo. Se individualmente se conseguir potenciar cada um deles, então teremos uma equipa muito forte. A ideia do Liverpool sempre foi essa. Formar jogadores com uma ideia consistente de jogo e aumentar o nível competitivo, para ter a melhor equipa. Eles não precisam de contratar o melhor do Mundo porque o jogo coletivo não está direcionado para um jogador, mas sim para a equipa. Todo o setor ofensivo faz golos. É talvez uma das equipas em que o tempo útil de jogo consegue ter maiores períodos de intensidade. Gosto muito dessa ideia do clube, de dar prioridade ao coletivo", explicou.Abel dá como exemplos Salah, Mané, Firmino, Jota e Díaz, que eram jogadores em crescimento no panorama europeu até chegarem a Anfield. "São todos jogadores que entraram nessa base consistente e que reagem rápido. Quem diria que que o Jota teria o impacto que teve? Qual foi o passado do Jota? Teve continuidade no Wolverhampton, mas não jogou no FC Porto. E depois de dois anos teve este crescimento. O Salah tinha uma experiência não bem sucedida (no Chelsea), mas encontrou alguém que o posicionou corretamente e cresceu. O Mané foi a mesma coisa. Foi um planeamento bem feito que só pode ter sucesso".O antigo defesa reconhece que o Liverpool é favorito no encontro de hoje, mas admite que vai torcer pelo Benfica. "Neste momento estou com este sentimento porque o Liverpool vai jogar com o Benfica, um clube pelo qual tenho paixão e afinidade porque fui lá campeão nacional. Quero que o Benfica passe. Vai ser especial e o Liverpool é o favorito, por tudo que representa. Mas tem que mostrar isso no campo. Tudo é possível."