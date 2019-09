Adeptos do Liverpool alvo de emboscada em Nápoles

O confronto entre o Nápoles e o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões, ficou marcado pela emboscada sofrida por adeptos ingleses num bar da cidade italiana, no qual motivou a necessidade de tratamento hospitalar a um dos adeptos. Peter Moore, chefe-executivo do Liverpool, deu conta nas redes sociais, na passada 3ª feira, do estado de saúde do adepto dos reds, que colapsou ao intervalo devido "a uma perda significativa de sangue", na sequência do ataque, alegadamente protagonizado por adeptos do Nápoles, que se deslocavam em scooters.





O grupo de adeptos ingleses foi atacado num bar antes do início da partida e dois ingleses, de 26 e 46 anos, receberam tratamento no local antes de se dirigirem para o estádio."Estou no hospital neste momento e não sairei até sentir-me confortável de que está tudo bem", tweetou o responsável do Liverpool, adiantando mais tarde: "O staff do hospital e a polícia têm sido muito cooperantes com Steven, que tem sido monitorizado durante a noite." O adepto inglês viria a ter alta na manhã seguinte.