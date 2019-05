Adeptos do Liverpool acreditam que pode "haver o milagre Barça"

O campeonato inglês mais disputado das últimas épocas vai coroar este domingo o Man. City ou Liverpoolga. James Pearce, jornalista do ‘Liverpool Echo’, explica a Record como a cidade dos Beatles tem vivido os dias que antecedem a ronda decisiva.“Depois do milagre com o Barça, os fãs do Liverpool sabem que pode haver outra reviravolta dramática, agora na liga. Mesmo que não vença, os adeptos irão agradecer. O clube já tem um autocarro panorâmico pronto para desfilar na tarde de segunda-feira [amanhã] se for campeão.”Do lado dos simpatizantes do Manchester City é proibido falhar. Paul Coates, jornalista do ‘Manchester Evening News’, advoga que os pupilos de Guardiola não podem claudicar e desperdiçar a vantagem em cima da meta."Têm sentido pressão nos últimos jogos, o que é compreensível, mas em Brighton há que impor o jogo e resolver logo a questão. Os fãs proíbem o City de falhar, pois chegar ao triplete seria importante.