Adjunto de Klopp sobre Jota: «Está ao mesmo nível técnico que os nossos três da frente»

Pepijn Lijnders, adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool, elogiou o instinto de Diogo Jota, característica que lhe permitiu impor-se em Anfield em pouco tempo.





“Está no mesmo nível técnico que os nossos três da frente [Sadio Mané, Salah e Firmino]. Já disse isto antes e todos conseguem vê-lo. Ser rápido e pensar depressa é uma combinação letal para um avançado”, declarou o antigo adjunto do FC Porto aos canais do Liverpool, destacando os atributos do português, contratado ao Wolverhampton.“Ele tem esse posicionamento na área, onde muitas vezes está no local certo no momento certo. Esta intuição, este instinto puro, é algo que é difícil de treinar. Adaptar-se ao nosso estilo de pressão não é fácil, mas com ele é muito natural. É qualidade pura como jogador de equipa e como pessoa.”