Alexander-Arnold e o golo de Darwin: «Uma grande desmarcação e uma ótima finalização também»

Com uma grande passe longo, Trent Alexander-Arnold assistiu Darwin Núñez para o golo inaugural do Newcastle-Liverpool, que colocou os reds na frente do marcador ao minuto 10.No final da partida --, o lateral internacional inglês falou sobre a jogada que resultou no 1-0 e a importância que um golo nos primeiros minutos de jogo tem num ambiente como o que é normalmente proporcionado nos duelos no St. James' Park. "Precisas sempre do golo, seja que jogo for - especialmente aquele que desbloqueia o marcador num estádio como este. A atmosfera aqui é fantástica, por isso é importante conseguir um golo cedo para acalmar um pouco o ritmo. Foi uma boa sequência de combinações, algo que temos vindo a trabalhar nos treinos. Foi uma grande desmarcação do Darwin e uma ótima finalização também", disse o defesa, em declarações à 'Sky Sports'.