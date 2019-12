Alisson venceu o prémio 'Yashin' e atribui o mérito a... um rival

Alisson Becker conquistou recentemente o prémio 'Yashin', que distingue o melhor guarda-redes do Mundo. O guardião brasileiro foi um dos principais responsáveis pela caminhada histórica do Liverpool na época passada, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Barcelona nas meias-finais com uma reviravolta épica. O guardião dos reds, de 27 anos, atribui o mérito do seu crescimento a... um rival.





"Quando jogas contra o melhor só podes evoluir. Messi ajudou-me imenso. Contra ele tive alguns dos melhores momentos no futebol", explicou Alisson, durante uma entrevista à 'France Football', abordando ainda a concorrência do ex-Benfica Ederson na seleção canarinha."Estamos sempre a competir para ver quem é o melhor. É muito bom tê-lo como um irmão. Nunca foi um rival para mim, mas sim um ídolo. Não tenho palavras para dizer o que representa para mim", disse.