Antigo árbitro chama "hipócrita" a Klopp mas também deixa recado ao Manchester United

Mark Clattenburg, antigo árbitro inglês de futebol, critica Jürgen Klopp, considerando que o treinador do Liverpool está a "hipócrita" e a tentar influenciar a arbitragem do jogo com o Manchester United, agendado para domingo.



Num artigo de opinião, publicado no Daily Mail, o antigo árbitro considera que as declarações de Klopp no final do jogo com o Southampton - afirmando que o Liverpool teve menos penáltis assinalados a favor em cinco anos e meio do que o Manchester United em dois - foi uma "descarada tentativa de influenciar" a equipa de arbitragem do próximo jogo.





"Klopp estava correto quando disse que o United teve mais penáltis assinalados em dois anos do que o Liverpool em seus cinco e meio. Foi inteligente, porque não pode ser sancionado por estes comentários. Mas sejamos claros: não há conspiração dos árbitros e auxiliares. Klopp estava a insinuar que existe? Ou ele estava a sugerir que o United tem jogadores que são incentivados a mergulhar? Se sua intenção era a primeira, então não tenho tempo. Simplesmente não é verdade. Mas se estava a destacar a facilidade com que alguns jogadores do United caem na área, então, sim, acredito que ele tocou num ponto válido. Mesmo que ignore suspeitas iguais sobre algumas das suas estrelas", refere Mark Clattenburg.Segundo a análise do antigo árbitro, o United 'conseguiu' cinco penáltis com ação dos seus jogadores, tendo identificado: Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba e Mason Greenwood. Mas refere que no Liverpool a situação também acontece e é aqui que aponta duramente do dedo a Klopp."Está a ser hipócrita se está a sugerir que os jogadores do United estão a tentar ganhar penáltis. Jogadores como Mo Salah e [Sadio] Mane são igualmente capazes das mesmas táticas. Ele está claramente a ficar nervoso, porque desde Fergie [Alex Ferguson] não víamos uma tentativa tão descarada de influenciar um árbitro antes de um grande jogo", afirma.Liverpool e Manchester United encontram-se domingo, às 16h30, na 19.ª jornada da Premier League, separados por três pontos, com os red devils na liderança do campeonato, seguidos dos atuais campeões ingleses, que saíram do topo da tabela na última jornada, após a derrota em Southampton.