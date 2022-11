Antigo guarda-redes do Liverpool defende Klopp: «Nem consigo imaginá-lo a sair»

Brad Friedel, antigo guarda-redes do Liverpool, frisou que os reds não devem despedir Jürgen Klopp apesar do mau momento da equipa, assumindo "não entender" o porquê de esse ser um tema debatido atualmente."Nem consigo imaginar Klopp a sair. Não consigo perceber qual a razão de esse ser um tema de debate neste momento. Nem se devia falar sobre isso, e acho que a direção nem deve ter ponderado isso sequer", começou por dizer, antes de deixar muitos elogios ao técnico."Gostaria que Klopp ficasse [no Liverpool] por muito tempo. Fez um trabalho tão bom e as suas equipas têm sido tão entusiasmantes que, enquanto adepto do clube, nem sequer pensei em alguém para o substituir. Só porque tiveram um arranque difícil na temporada, não significa que seja preciso encontrar um substituto. Gostaria de o ver no Liverpool por muitos e muitos anos", rematou.O Liverpool, refira-se, ocupa a 9.ª posição da Premier League à 14.ª jornada e tem passagem garantida aos 'oitavos' da Liga dos Campeões.