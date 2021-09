Até o McDonald's 'gozou' com a nova camisola do Liverpool

A nova terceira camisola do Liverpool, de cor amarela, deu bastante que falar nas redes sociais e nem a cadeia de comida rápida McDonald's resistiu em deixar a sua 'boca'. Tudo por causa da semelhanças entre aquele novo equipamento dos reds e a tradicional farda utilizada pelos funcionários do restaurante.





But are you lovin’ it though? — Liverpool FC Retail (@LFCRetail) September 8, 2021

Inspired by the iconic Five Guys

We've got 1 limited edition tee up for grabs, today only. Who wants one? ?? pic.twitter.com/MFULfwsueN — Five Guys UK (@FiveGuysUK) September 8, 2021

"OMG (Oh Meu Deus), adoro a tua camisola, onde é que a compraste?", questiona o McDonald's na sua conta de Twitter, merecendo alguns minutos depois a resposta do Liverpool: "mas estás a adorar, certo?" - aqui fazendo uso do slogan da marca, o "I'm lovin’ it".Quem também não resistiu a juntar-se à festa foi outra cadeia de comida rápida, a Five Guys, neste caso devido ao fundo com um xadrez vermelho, mas também as mangas, que a fez recordar uma camisola do seu reportório. "Inspirada na icónica [camisola] do Five Guys. Temos uma camisola exclusiva para oferecer, apenas hoje. Quem quer?", podia ler-se no 'tweet' deixado.Por mais que as duas cadeias de 'fast food' se queiram associar a esta nova camisola, as cores e padrões devem-se sim ao passado de glória do clube nas provas europeias. "O colar com um xadrez vermelho e amarelo é inspirado na paixão e energia do Kop e nas bandeiras de xadrez que 'iluminaram' a zona dos adeptos dos reds na final da Taça dos Campeões de 1977, que serviu de ponto de partida para uma série grandes noites europeias. Estes pormenores subtis destacam o vínculo estreito entre o clube e sua comunidade", justifica o clube.