Ben Davies: de tentar vender um sofá no Twitter ao Liverpool em cinco anos

Quando ao final da tarde de segunda-feira o Liverpool anunciou a contratação de Ben Davies, já praticamente toda a imprensa abordava essa possibilidade, mas a verdade é que se recuarmos uma semana provavelmente poucos adeptos dos reds saberiam quem era aquele defesa central de 25 anos, quanto mais pensariam que alguns dias depois iria ser um dos seus. E se puxarmos a fita bem lá para trás então a ideia de um representar o campeão inglês seria vista como uma verdadeira loucura até pelo jogador que atuava no Preston North End.





Um dos maiores exemplos do enorme salto que Davies deu - afinal de contas esta será a sua primeira aventura na Premier League, depois de vários anos a alternar entre o Championship, League One, League Two e até pela National League - foi recuperado pelo próprio Liverpool no mesmo da apresentação.Um 'tweet', de 2015, quando o defesa central atuava no Southport (na National League). "Alguém quer comprar um sofá de canto? Está em excelentes condições e mal foi usado. Podem enviar mensagem se estiverem interessados", escreveu Davies, na altura com 20 anos.Agora, cinco anos volvidos, o defesa ainda se lembra da história e até dos detalhes. "Alguém o comprou. Alguém com quem jogava no Southport. Enviou-me mensagem, veio e levou-o. E até o levou com um bom preço", revelou o defesa, que provavelmente agora não terá de recorrer às redes sociais para 'despachar' a mobília lá de casa...