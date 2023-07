O Liverpool arrancou a sua pré-temporada com uma vitória, ao derrotar de forma algo sofrida os alemães do Karlsruher, da 2.Bundesliga, por 4-2. Num jogo em que Jordan Henderson não foi opção - o capitão red está a caminho da Arábia Saudita -, foi Diogo Jota a grande figura, ao marcar dois golos, ambos nos descontos e separados por pouco mais de um minuto.Antes do bis do avançado português, já tinham marcado Darwin Nuñez, logo ao minuto 3, e Cody Gakpo, aos 69' - este último a passe de Diogo Jota. Deste encontro de realçar as estreias do húngaro Dominik Szoboszlai e do argentino.