Carragher cria petição para o Liverpool fazer todos os jogos em casa... na Puskás Arena

O Liverpool voltou a derrotar o Leipzig com o mesmo resultado da 1.ª mão (2-0) e confirmou o apuramento para os 'quartos' da Champions. Os dois jogos realizaram-se na Puskás Arena, em Budapeste (Hungria), face às limitações de viagens devido à Covid-19, mas o desfecho da partida de ontem foi, no mínimo, curioso.





Isto porque o conjunto de Jürgen Klopp conseguiu a primeira vitória de 2021 a jogar na condição de visitado - até agora eram 6 derrotas consecutivas e antes, a abrir o ano, um empate diante do Man. United -, mas... fora de Anfield.Ora Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e adepto dos reds, reagiu com humor à situação e decidiu criar uma petição online para que "deixem o Liverpool jogar todos os jogos em casa até ao final da temporada em Budapeste". O antigo internacional inglês, que atualmente é comentador da Sky Sports, partilhou a imagem do formulário nas stories do Instagram e a ideia também ganhou força nas redes sociais, com milhares de utilizadores a pedirem a mesma solução.