Carragher diz que Diogo Jota é melhor finalizador do que quatro antigas estrelas do Liverpool

Empolgado pela vitória do Liverpool diante do Birmingham, Jamie Carragher não poupou nos elogios a Diogo Jota, considerando mesmo o português melhor finalizador do que quatro antigas estrelas do clube. Jota marcou dois golos no jogo e Darwin Nuñez outros dois."Joguei com alguns dos melhores goleadores do Liverpool, como Michael Owen, Fernando Torres, Luis Suarez, Robbie Fowler… Penso que ele [Diogo Jota] é o melhor finalizador entre todos eles", explicou o antigo defesa dos reds, na 'Sky Sports'."O Robbie talvez pudesse ser melhor em termos de finalização pura, mas o jogo dele era muito parecido com o do Jota. Ele é tão clínico e é um exemplo da política de contratações do Liverpool nos últimos cinco ou seis anos. Há grandes jogadores por aí que tens de comprar, mas ele era um jogador que entrava e saía na equipa do Wolverhampton e isso gerava algumas dúvidas na cabeça das pessoas", prosseguiu."Para ser honesto, o Diogo Jota não é um dos pilares da equipa se todos estiverem em condições, mas se estiver em condições, penso que é tão bom, senão mesmo melhor, do que o Torres, o Suárez, até o Salah. Talvez o único que possa competir com ele seja Robbie Fowler nos seus primeiros anos da Premier League", concluiu.