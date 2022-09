Chegou há menos de um mês e já tem guia de marcha do Liverpool: Arthur não convence Klopp

Chegou ao Liverpool há menos de um mês e já tem guia de marcha. Jürgen Klopp está insatisfeito com o rendimento de Arthur, médio brasileiro que está emprestado pela Juventus, e já planeia devolvê-lo à formação bianconeri no mercado de inverno em janeiro, avança o 'Mundo Deportivo'.De acordo com o diário catalão, Arthur não encheu as medidas do treinador alemão, que considera o centrocampista "sem ritmo para a Premier League". Desde o início de setembro, o médio realizou apenas 13 minutos com a camisola dos reds, na goleada sofrida pela equipa diante do Nápoles (1-4) para a Liga dos Campeões.Arthur, refira-se, chegou a ser associado a FC Porto e Sporting, mas ambos os clubes fecharam a porta ao jogador A contratação de Arthur pode ter tido em vista as várias lesões que o plantel do Liverpool atravessa. Só no meio-campo, Klopp não pode contar com Keita, Curtis Jones, Henderson e Oxlade-Chamberlain. Youri Tielemans foi um dos nomes associados à equipa inglesa nos últimos dias de mercado, mas o Leicester não permitiu a saída do belga.