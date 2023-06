Cody Gakpo passa férias especiais... no Togo

Terminada a temporada, é comum ver por estes dias as estrelas do futebol de férias em destinos populares como Ibiza ou ilhas gregas. Mas há um jogador do Liverpool que optou rumar a um país menos badalado em termos turísticos. O holandês Cody Gakpo, avançado dos reds, está de férias em Lomé, capital do Togo, onde foi filmado a dar comida a crianças. O avançado de 24 anos tem raízes no pequeno país africano, já que o pai nasceu no Togo. Gakpo teve o convite para representar a seleção togolense quando ainda representava o PSV, mas optou pela Holanda, país pelo qual soma 17 jogos e seis golos.

Gakpo já tinha expressado em 2019 o desejo de visitar o Togo. "Os meus irmãos já visitaram o país, só falto eu. Mas não é fácil para um futebolista arranjar tempo para umas férias mais longas", disse na altura ao jornal holandês ‘ELF Voetbal’.

Gakpo foi reforço de inverno do Liverpool a troco de 42 milhões de euros. Destacou-se na primeira metade da época no PSV, onde assinou 13 golos e 17 assistências.