Confirmado: Liverpool utilizou autocarro 'falso' para enganar protestantes

Ganharam amplo destaque as imagens de um autocarro com as cores do Liverpool a ser bloqueado por várias viaturas nas imediações de Old Trafford, mas a verdade é que tudo não passou de uma manobra de diversão por parte dos responsáveis do clube red para iludir aqueles que se preparavam para fazer uma emboscada, como efetivamente aconteceu.





Liverpool players are in. Red coach was a decoy. Round back entrance away from protesting fans outside normal entrance #MUFC pic.twitter.com/lzzYM0krhE — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) May 13, 2021

Na prática, o Liverpool utilizou o autocarro vazio (apenas com o condutor) com as suas cores para enganar os protestantes e abrir caminho para a passagem do verdadeiro autocarro - aquele que tinha jogadores e equipa técnica -, que curiosamente não tinha qualquer identificação do clube. Com essa troca, que enganou tudo e todos, o Liverpool acabou por conseguir chegar a Old Trafford sem qualquer problema, conforme se pode ver no 'tweet' abaixo.