Coronavírus: Liverpool oferece 45 mil euros aos bancos alimentares da cidade

O líder do campeonato inglês irá doar cerca de 45 mil euros aos bancos alimentares da cidade inglesa, com vista a minimizar as consequências do coronavírus. A Fundação LFC e a equipa principal do Liverpool concordaram em conjunto doar uma quantia de cerca de 12 mil euros por jogo por cada jogo caseiro restante da presente temporada, sendo que foram suspensos devido à pandemia do COVID-19.





Os bancos alimentares da cidade de Liverpool irão receber cerca de 45 mil euros devido à suspensão da Premier League, lembrando que 25% das receitas do banco alimentar seriam obtidas em dias de jogo. Contudo, com o intuito de conseguir continuar a sua função solidária, tendo em conta o período em que vivemos, a equipa de Anfield ajudará financeiramente o Liverpool North Food Bank."O clube também fará uma doação monetária ao North Liverpool Food Bank, enquanto os alimentos deixados em Melwood e Anfield serão doados e a equipa continuará a apoiar a iniciativa com doações internas", podemos ler num comunicado da equipa do Liverpool.