Da natação ao futebol e Cristiano Ronaldo como "herói": Diogo Jota recorda infância

Em entrevista ao 'The Athletic', Diogo Joga recordou as primeiras recordações da infância relacionadas com o futebol que, segundo o avançado do Liverpool, sempre foi a sua "paixão". Mesmo que o pai o tenha inscrito na natação...





"Desde que me lembro, o futebol sempre foi minha paixão. Lembro-me de quando tinha uns seis anos, o meu pai inscreveu-me na natação. Eu perguntava-lhe, a chorar, se poderia passar a jogar futebol. Prefiro jogar futebol a estar na piscina", conta internacional português de 23 anos."As minhas primeiras memórias são do Euro'2004, quando Portugal chegou à final e infelizmente perdemos. Tinha sete anos e lembro-bem. Cristiano Ronaldo foi o meu herói. Na altura tinha 19 anos, mas já jogava com muita qualidade. Durante a minha infância ele esteve no Manchester United e no Real Madrid. Como portugueses, sempre o considerámos como a nossa principal referência", afirma Diogo Jota, que também lembra os primeiros passos dados no Gondomar."Quando tinha 16 anos ainda pagava para jogar. Hoje os jovens de 14 ou 15 anos já têm contratos profissionais, o que é bom, mas não foi o meu caso. Até os 16 anos, jogava apenas para divertir-me. Tive a sorte de ter uma equipa em que éramos todos como uma família. Jogámos juntos durante nove anos e fizemos grandes coisas em Gondomar", conta.Seguiram-se os juniores do P. Ferreira, a subida aos seniores e a transferência para o Atlético Madrid. Nunca jogou pelos colchoneros, foi cedido uma época ao FC Porto e outra ao Wolverhampton, para onde viria a mudar-se em definitivo e brilharia antes de rumar ao Liverpool. Jota diz que nunca desistiu e e que tudo serviu para se tornar mais forte."Apesar de ter treinado em clubes maiores, nunca fiquei. Houve pequenos contratempos mas, no final, deu tudo certo. Acho que a minha caminhada mostra que o segredo é que nunca se deve desistir e essa é a lição principal. Cada experiência que tens, cada contratempo, torna-te sempre mais forte e comigo foi assim. As coisas podem estar bem agora, mas antes não estavam. Tens sempre de continuar a esforçar-te para alcançar o que desejas", conclui o internacional português.