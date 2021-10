Daniel Craig elege Klopp para próximo James Bond e alemão reage: «Se eu saísse em calções de banho...»

O mundo do cinema e do futebol encontraram-se e deram um momento de bom humor. Durante uma conversa com Jamie Carragher, antigo internacional inglês, Daniel Craig foi questionado se Jurgen Klopp daria um bom James Bond e a resposta surpreendeu. "Acho que sim. Tive a sorte de estar com ele uma série de vezes, e é daquelas pessoas que simplesmente queres ter por perto", afirmou.





O treinador do Liverpool agradeceu os elogios, mas considerou que as pessoas desligariam a televisão mal o vissem... de calções de banho. "Não quero ser o James Bond. Por acaso isso até nem é verdade, quando era criança queria. Mas por enquanto estou feliz em vê-lo. Tive a sorte de o encontrar em duas ocasiões, e vou sentir falta dele no papel. Vamos ver quem será o próximo, vou ver os filmes na mesma. Foi algo que esteve comigo toda a vida, todos fizeram um grande trabalho. Obrigado a ele pelos elogios, mas se eu saísse da água com calções de banho, as pessoas desligavam logo a televisão...", concluiu.