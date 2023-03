Darwin assume: «Arrepio-me quando subo ao relvado para aquecer»

O arranque foi titubeante, mas Darwin Nuñez começa a deixar a sua marca em Inglaterra e ontem recebeu o prémio de melhor jogador de fevereiro no Liverpool. Após um mês de altos e baixos para os reds, o uruguaio mostrou serviço e deixou a garantia: "Agora estou bem adaptado!" Muito parece ter mudado para o ex-Benfica desde que, em outubro, admitiu "não perceber" o que Klopp dizia nas palestras. Com a confiança em alta, o avançado já leva 14 golos esta época e agradeceu aos adeptos: "Arrepio-me quando subo ao relvado para aquecer, porque começam logo a cantar o meu nome. Nunca tinha visto nada assim. Mesmo quando estava mais em baixo, apoiaram-me, não desistiram de mim e tento retribuir."

"Tenho estado bem nos treinos e nos jogos mostro a minha qualidade e dou tudo o que tenho pelo clube e pelos meus colegas. Claro que há áreas em que tenho de melhorar, mas com trabalho tudo aparecerá com naturalidade", acrescentou Darwin, garantindo que a equipa não vai relaxar depois da goleada histórica (7-0) ao Man. United. "Toda a gente ficou muito feliz, mas temos de nos focar no que aí vem. No futebol as coisas mudam rapidamente, por isso temos de estar focados nos três pontos e com uma mentalidade positiva", lançou já a pensar no duelo com o Bournemouth.

Firmino firme nas opções

Diogo Jota pode fazer hoje o jogo 100 pelos reds e Roberto Firmino prepara-se para chegar aos 250 na Premier League. O brasileiro já anunciou que deixará o clube no final da temporada, mas Jürgen Klopp garantiu que o manterá entre as opções até ao fim. "Foi surpreendente, mas compreendo, são coisas normais numa ligação tão longa [8 épocas]. Ele está 100% comprometido, ainda não é altura para despedidas."