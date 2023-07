Darwin vai afinando a mira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os principais clubes da Premier League continuam a preparar a temporada e a testar dinâmicas para 2023/24. O Liverpool de Diogo Jota, que foi titular, empatou 4-4 com o Greuther Fürth, num jogo onde Darwin foi destaque. O uruguaio bisou e só precisou de 9 minutos para o fazer, com golos aos 50’ e 59’. Luis Díaz e Salah também marcaram.

Quanto a Newcastle e Aston Villa, protagonizaram um jogo já com sabor a liga inglesa e que terminou 3-3. Encontraram-se no torneio Summer Series, que se disputa nos Estados Unidos, e deixaram os adeptos em delírio. De resto, o ‘ChronicleLive’ apelidou este duelo de ‘jogo de loucos’, tal a profusão de oportunidades e golos. Elliot Anderson, Alexander Isak e Wilson marcaram para o Newcastle, enquanto Watkins e Buendía (2) fizeram os golos do Aston Villa.