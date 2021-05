David James aponta o dedo a Salah: «Vendia-o agora mesmo»

Em conversa com o canal de YouTube 'Stadium Astro', o antigo guarda-redes do Liverpool, David James, analisou o trabalho de Salah e aconselhou mesmo a equipa de Jürgen Klopp a vender o internacional egípcio.





"O Liverpool tem uma nova dinâmica na frente de ataque, já não tem a dependência que, em tempos, teve do Salah. Vendê-lo? Faria-o agora mesmo. Não se trata de ser um mau jogador, aliás, os números de golos dele falam por si. É parecido a alguém como Agüero. Pep Guardiola pode olhar para a equipa do Manchester City e não precisar do Agüero. Acredito que Salah compromete a fluidez da equipa, apesar de marcar golos", começou por dizer o ex-internacional inglês.David James aproveitou ainda para se referir a Diogo Jota, que, na sua opinião, poderia perfeitamente ser titular: "Acredito que o Liverpool joga melhor sem Salah. Agora é a oportunidade para que a equipa o consiga vender e tirar bom proveito disso. Jogará o Jota a titular entre os três da frente e, desta maneira, o Firmino até teria mais liberdade".Recorde-se que Salah foi o segundo melhor marcador da temporada na Premier League, com 22 golos, apenas superado por Harry Kane, do Tottenham (23).