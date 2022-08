«De longe o melhor jogador, sem dúvida»: o relatório sobre Luis Díaz que impressionou Klopp

O Liverpool contratou Luis Díaz a meio da época passada e o internacional colombiano mostrou ser aposta ganha com seis golos em 26 jogos pelos reds. Agora Pep Lijnders, adjunto de Jürgen Klopp, explica como decorreu todo o processo de opção pelo jogador no livro "Intensity: Inside Liverpool FC", que será lançado na quinta-feira. Os reds revelaram esta terça-feira um excerto no qual Luis Díaz é muito elogiado."O nosso departamento de olheiros faz vídeos muito úteis sobre os jogadores que podem ser interessantes para a nossa equipa. Conhecemos os que realmente gostamos muito antes de chegar à imprensa. Os vídeos contêm 15 minutos de análise sobre os seus pontos fortes e fracos, mas, além disso, quero ver sempre jogos completos dos que gosto muito – o clip completo de 95 minutos, a verdade, as fases, as reações às fases do jogo. Este é o meu último relatório sobre o Díaz quando o FC Porto jogou fora contra o Estoril", começa por explicar Lijnders no livro.E prosseguiu: "Quando começa a preparar a pressão, ele lê para onde vai o próximo passe para o intercetar e corre com tudo o que tem nesses momentos. Cheira estas oportunidades para roubar a bola perto da área adversária. Nunca está parado. Quer defender lá na frente. Adoro isso."O técnico holandês, de 39 anos, continua com elogios ao colombiano. "Pode mover-se com mais frequência sem a bola nas costas da defesa, quando a bola está 'livre' desde trás. Momentos em que tem bom timing, mas podem causar surpresa. Tem ótimo toque e controle de bola. Dentro da área tem habilidade para criar situações de remate. Pode driblar, aparece com facilidade, joga rápido e desliza para a esquerda e para a direita passando pelos defesas. Em espaço curto, a toda a velocidade tenta encontrar a melhor opção para passar. Adoro isso. Tem sempre visão geral. Também adoro isso. Sempre de olho no golo. Adoro isso. Vai no 'um para um' para rematar de longe, o que é bom para o nosso jogo", vinca, acrescentando: "Posiciona-se naturalmente em relação ao triângulo externo e ao posicionamento dos companheiros. Com a bola do lado oposto, pode ser mais ativo, encontrando espaço atrás da última linha. Precisar de acrescentar a ideia de atacar pelo meio também, [e ser] mais ativo para atacar pelo corredor central. Isto vai dar-lhe mais movimentos de ponta de lança também e, por isso, mais golos."Lijnders termina da seguinte forma: "Irá melhorar a contra-pressão facilmente com o nosso estilo e treino. Vai tornar-se mais intenso com isso, mais agressivo. De longe o melhor jogador. Eu não tenho dúvidas."Em resposta ao relatório, Klopp atirou impressionado: "Ele é capaz de mudar um jogo".Algo que mereceu novo apontamento de Lijnders. "Absolutamente, literalmente para eles e figurativamente para nós. Espero que consigamos chegar a acordo", escreveu.Recorde-se que Luis Díaz correspondeu às expectativas com os já referidos seis golos em 26 jogos pelo Liverpool na segunda metade da época passada, na qual os reds venceram a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, discutiram a Premier League até ao fim com o Manchester City e perderam a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid.