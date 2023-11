De pé quente: o grande golo de Diogo Jota na vitória frente ao Brentford

Com o resultado já em 2-0 a favor do Liverpool frente ao Brentford , fruto de dois golos de Salah, Diogo Jota, aos 74 minutos, recebeu um passe do lado esquerdo de Tsimikas, puxou para o meio e, já fora da área, disparou uma autêntica 'bomba' para fixar o resultado final em 3-0. Grande golo do internacional português!