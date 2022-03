"Deslumbrante Díaz" ajuda a reacender luta pelo título na Premier League, dizem ingleses

A transferência de Luis Díaz para o Liverpool poderá ter apanhado alguns dos adeptos dos reds desprevenidos, mas mais de um mês após o primeiro jogo realizado pelo extremo colombiano com a camisola do clube é possível constatar que o ex-FC Porto é cada vez mais uma certeza do que propriamente uma dúvida.

Desde a estreia de Luis Díaz, o Liverpool soma neste momento um total de 12 vitórias e uma derrota (na Liga dos Campeões) em 13 jogos disputados. No que toca apenas a jogos do campeonato, os reds vão numa série de nove partidas consecutivas a vencer, resultados que coincidiram com uma descida de forma do Manchester City, atual líder da Premier League, mas com apenas um ponto de vantagem - não venceu dois dos últimos cinco jogos.

De acordo com o jornal 'Daily Mail', a luta pelo título de campeão da Premier League está mais acesa do que nunca e muito se deve, entre alguns fatores, a um "deslumbrante Díaz". "Díaz não teve problemas de adaptação. Ele já se encaixa perfeitamente ao lado dos seus companheiros no ataque, Sadio Mané, Diogo Jota, Mohamed Salah e Roberto Firmino e o seu ritmo incansável de trabalho faz parecer dele um jogador 'à medida' de Klopp. Já tem dois golos apontados numa altura em que ainda se está a ambientar a Liverpool e não pode ser ignorado o quão importante pode ainda ser até ao final da temporada, numa altura em que o clube compete pela Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões e ainda pelo título na Premier League", pode ler-se num artigo dedicado a escrutinar os fatores que levaram os reds a surgirem em grande plano nesta fase da época.