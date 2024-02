Diogo Jota admite existir algo de especial nos duelos em casa do Arsenal: «Tudo parece fluir lá...»

Arsenal e Liverpool defrontam-se este domingo no Emirates Stadium, um estádio e um adversário de boas memórias para Diogo Jota.

Em declarações à DAZN, o avançado português dos reds anteviu o embate da 23.ª jornada da Premier League, assumindo sentir algo de diferente sempre que joga em casa dos gunners. "São factos. Não sei, é de facto um estádio e uma relva... tudo parece fluir lá. Se calhar agora que estou a dizer isto no fim de semana vou ser o pior jogador em campo, mas é assim que funcionam as coisas. É sempre agradável estar envolvido em golos e assistências e é isso que eu quero continuar a fazer, independentemente de ser contra o Arsenal ou não."





De recordar que o Arsenal é, entre as equipas que estão atualmente na Premier League, a principal 'vítima' do avançado português, contra quem Diogo Jota já apontou um total de 8 golos em 14 jogos. Entre todas as equipas inglesas que Diogo Jota já defrontou com a camisola dos reds, é o Leicester a principal 'vítima', tendo sofrido 9 golos do avançado português em 13 confrontos, contudo, os foxes militam atualmente no Championship.