Diogo Jota: «Alertei os meus colegas para a dificuldade de jogar no Dragão»

Diogo Jota admitiu que continua a acompanhar o FC Porto, esta segunda-feira, na antevisão do jogo de amanhã, da 2.ª jornada da Liga dos Campeões. O avançado, que representou os dragões em 2016/17 por empréstimo do Atlético Madrid, usou o conhecimento que tem do clube português para deixar um aviso sério aos seus colegas no Liverpool.





"Alertei os meus colegas para a dificuldade de jogar no Dragão. É difícil para qualquer um. Se pensarmos que vai ser fácil, então vamos encontrar dificuldades. Creio que vai ser um jogo extremamente dividido", considerou o atacante português.Garantindo que não se lembra de ter falado deste jogo com os colegas portistas da Seleção Nacional, na última paragem dos campeonatos, Diogo Jota garante que esta partida será tema na próxima concentração de Portugal.Antes de falar, o atacante tinha ouvido os maiores elogios do treinador Jürgen Klopp, a propósito de ter passado um ano desde que foi contratado. "É excecional, tem uma personalidade muito forte, e apesar de ser jovem é muito maduro. É muito bom trabalhar com ele. Não é fácil melhorar a nossa equipa, mas ele conseguiu isso. É um jogador feito para o nosso estilo", afirmou o treinador alemão.