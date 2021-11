Diogo Jota: «Aproveito o facto de jogar numa boa equipa. Felizmente tenho marcado golos»

Diogo Jota bisou este sábado na goleada (4-0) do Liverpool na receção ao Southampton, em jogo da 13.ª jornada da Premier League, e já é neste momento o segundo melhor marcador do campeonato inglês (e dos reds), com sete golos apontados.





No final da partida, o avançado português do Liverpool disse que a equipa conseguiu aproveitar os espaços deixados pelo adversário, sobretudo na primeira parte do encontro. "No final, penso que foi um bom jogo nosso. Adaptámo-nos muito bem ao facto de eles terem apenas três defesas na última linha. Eles mudaram [o sistema tático] na segunda parte. E nós aproveitámo-nos. Houve muitos espaços na primeira parte. Conseguimos não sofrer golos, por isso, sim, fizemos uma boa partida", começou por dizer o internacional luso, em declarações à 'Sky Sports'.

"Fica tudo mais fácil quando começas bem e logo com um golo em casa. Nós sabíamos que anteriormente tínhamos tido uma vantagem de 2-0 e que não tínhamos conseguido ganhar o jogo. Mas hoje conseguimos e isso é o mais importante. O mais importante foi mesmo a vitória da equipa."



Veia goleadora no Liverpool

"Eu aproveito o facto de jogar numa boa equipa. Felizmente para mim tenho conseguido marcar golos e espero continuar a fazê-lo", terminou.