Diogo Jota bisou e Jürgen Klopp elogiou: «Tornou-se num avançado de classe mundial»

Diogo Jota voltou a ser decisivo para o Liverpool. Desta feita, o internacional português bisou na vitória dos reds em casa do Arsenal (0-2) e apurou a sua equipa para a final da Taça da Liga, onde irá medir forças com o Chelsea. Após a partida, Jürgen Klopp deixou novamente muitos elogios ao camisola 20."Marcámos dois golos tremendos, o Diogo Jotá está 'on fire'. Sempre soubemos que ele nos ajudaria imenso quando chegasse ao clube. Desde que está no Liverpool, deu um passo em frente e tornou-se num avançado de classe mundial", vincou o técnico alemão.