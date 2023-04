Diogo Jota bisou no Liverpool-Nottingham com este grande gesto técnico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Jota voltou, este sábado, a fazer o gosto ao pé no Liverpool-Nottingham . O avançado português bisou na partida, fazendo o 2-1 com este grande gesto técnico: recebeu a bola dentro da grande área de peito, ajeitou com a coxa e, de pé esquerdo, atirou para o fundo da baliza de Keylor Navas.